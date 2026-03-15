تابع اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، تنفيذ عدد من قرارات الإزالة للتعديات الواقعة بمركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعدي عليها.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي بحزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والعمل على استرداد حقوق الدولة، وذلك في ظل المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

إزالة 9 حالات تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 28

وشهدت الحملة تنفيذ إزالة 9 حالات تعدٍ على مساحة إجمالية بلغت 3 قراريط و6 أسهم و1100 متر مربع، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 28 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتي يجري تنفيذها خلال الفترة من 7 حتى 27 مارس 2026.

وجرت أعمال الإزالة تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، إلى جانب نواب رئيس المركز والمدينة، وممثلي جهات الولاية، وقوات إنفاذ القانون.

تفاصيل حالات التعدي التي تمت إزالتها

وأوضح بيان الإزالات أن الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة 5 حالات تعدٍ لمتغيرات غير قانونية على مساحة 1100 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية على مساحة 3 قراريط و6 أسهم.

تشديد على منع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة

ووجّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعدي مرة أخرى على الأراضي التي تم استردادها.

كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بمختلف مراكز المحافظة، والتعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع الحفاظ على الأراضي المستردة.

الموجة 28 تُنفذ على ثلاث مراحل

يُذكر أن الموجة 28 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة تُنفذ على ثلاث مراحل، حيث جرى تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 10 حتى 30 يناير 2026، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 7 حتى 27 فبراير 2026، فيما تُنفذ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 حتى 27 مارس 2026.

وتُنفذ الحملة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والداخلية والدفاع والزراعة والري، إلى جانب محافظة الإسماعيلية وجهات الولاية المعنية.