لم تكن زيارة محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم لحضور الاحتفالية التي نظمتها جمعية صلاح الدين بنادي قارون الرياضي مجرد مناسبة خيرية عابرة لرسم البسمة على وجوه الأطفال والفتيات من الأسر الأولى بالرعاية، بل تحولت إلى نقطة انطلاق لمراجعة شاملة لأوضاع البناء والتراخيص في قلب مدينة الفيوم، بعد رصد عدد من المخالفات العمرانية بالمنطقة.

رصد مخالفات خلال زيارة ميدانية

خلال مشاركة المحافظ في فعاليات الاحتفالية، لفت انتباهه المشهد العمراني المحيط بنادي قارون، حيث ظهرت عدة عمارات وأبراج مرتفعة بصورة أثارت تساؤلات حول مدى التزامها باشتراطات البناء والتخطيط العمراني.

وعلى الفور وجّه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ الدكتور محمد التوني، لمراجعة وفحص جميع أعمال البناء بالمنطقة المحيطة بالنادي، وكذلك بمنطقة دار الرماد، والتأكد من مدى مطابقتها للتراخيص والاشتراطات الفنية والهندسية.

لجنة لفحص تراخيص الأبراج السكنية

باشر نائب المحافظ قيادة جولة ميدانية موسعة رفقة فرق المتابعة المختصة، حيث جرى المرور على عدد من مواقع البناء في الشوارع المحيطة بالنادي ومحور دار الرماد.

وأسفرت الجولة عن رصد عدة مخالفات، من بينها مبانٍ تجاوزت قيود الارتفاع المسموح بها وفق التراخيص الصادرة، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لقواعد التخطيط العمراني والاشتراطات الإنشائية المعمول بها.

قرارات فورية بإزالة الأدوار المخالفة

وعلى إثر ذلك، وجّه نائب المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها إزالة الأدوار المخالفة لشروط الترخيص، مع إعداد حصر شامل لجميع العقارات الواقعة في نطاق المنطقة، وبيان موقف كل منها من التراخيص الصادرة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

تشديد الرقابة على لوحات بيانات التراخيص

كما كلف نائب المحافظ مدير مركز معلومات التنمية المحلية بمتابعة التزام أصحاب تراخيص البناء في منطقتي نادي قارون ودار الرماد بتعليق لوحات بيانات واضحة تتضمن تفاصيل الرخصة، وذلك في مكان ظاهر بمواقع الأعمال الجارية، بما يتيح للجهات المختصة والمواطنين الاطلاع على بيانات الترخيص والتحقق من قانونية أعمال البناء.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو مالك لا يلتزم بتعليق تلك اللوحات التعريفية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الفيوم الرامية إلى تعزيز الشفافية والانضباط في منظومة البناء.

مراجعة شاملة للتراخيص القائمة

وفي السياق ذاته، وجّه نائب المحافظ فرق المتابعة الميدانية بمراجعة جميع التراخيص الصادرة في المنطقة، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الفنية والهندسية المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة يتم رصدها، وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الانضباط العمراني والتصدي لظاهرة البناء المخالف.