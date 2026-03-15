شب، مساء اليوم الأحد، حريق محدود في بعض الحشائش والهيش على ضفاف ترعة الإبراهيمية، بجوار شريط السكة الحديد بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، ما استدعى تدخل سريع من الجهات المعنية.

إخطار مديرية الأمن وانتقال الحماية المدنية

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بالحشائش الملاصقة لشريط السكة الحديد بين قريتي القضابي والشقر، وعلى الفور تم توجيه فرق الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحريق.

السيطرة على النيران دون خسائر

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة، دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية. وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة لتوثيق الحادث وبدء أي تحقيقات ضرورية.