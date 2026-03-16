أُصيب 4 سيدات ومسن، منذ قليل، في حادث مروري وقع داخل مزرعة بقرية الكفاح التابعة لـمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، بعد انقلاب تروسيكل، ما أسفر عن وقوع إصابات متفرقة بين مستقليه.

إخطار أمني وتحرك إسعافي

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري إلى مستشفى الفرافرة المركزي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ داخل قرية الكفاح بمحيط مركز الفرافرة.

أسماء المصابين وحالتهم

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة رقية المتولي علي السيد، 52 عامًا، وأحمد يحيى البيلي، 60 عامًا، وحورية السيد علي، 40 عامًا، وأمل على جبارة، 50 عامًا، وهدى محمد أحمد، 52 عامًا، وجميعهم نُقلوا إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج عقب حادث مروري داخل قرية الكفاح.

تحويل حالتين واستكمال التحقيقات

وجرى تحويل المصابين الأول والثاني من مستشفى الفرافرة المركزي إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج، كما تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات حادث مروري جديد في الوادي الجديد.