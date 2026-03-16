أصاب 5 أشخاص.. انقلاب تروسيكل داخل مزرعة بالفرافرة

كتب : محمد الباريسي

01:01 ص 16/03/2026

أُصيب 4 سيدات ومسن، منذ قليل، في حادث مروري وقع داخل مزرعة بقرية الكفاح التابعة لـمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، بعد انقلاب تروسيكل، ما أسفر عن وقوع إصابات متفرقة بين مستقليه.

إخطار أمني وتحرك إسعافي

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري إلى مستشفى الفرافرة المركزي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ داخل قرية الكفاح بمحيط مركز الفرافرة.

أسماء المصابين وحالتهم

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة رقية المتولي علي السيد، 52 عامًا، وأحمد يحيى البيلي، 60 عامًا، وحورية السيد علي، 40 عامًا، وأمل على جبارة، 50 عامًا، وهدى محمد أحمد، 52 عامًا، وجميعهم نُقلوا إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج عقب حادث مروري داخل قرية الكفاح.

تحويل حالتين واستكمال التحقيقات

وجرى تحويل المصابين الأول والثاني من مستشفى الفرافرة المركزي إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج، كما تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات حادث مروري جديد في الوادي الجديد.

الفرافرة الوادي الجديد حادث مروري مستشفى الفرافرة المركزي

فيديو قد يعجبك



سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
"بين المبالغة والارتباك".. كيف ينظر حلفاء واشنطن إلى حرب ترامب في إيران؟
ملخص مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا
شاكك في سلوكها.. ليلة مقتل فتاة دسوق على يد زوجها داخل حظيرة المواشي
آخر موعد للتقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين للنفقة
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"