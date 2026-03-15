تابعت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، مساء الأحد، عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، جهود الوحدات المحلية في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، بالتزامن مع رصد شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع بعض أسعار السلع الغذائية، بحضور محمد كجك نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة.

توجيهات مباشرة للمراكز والجهات الرقابية



شددت المحافظ على تكثيف جهود الوحدات المحلية في تشغيل منافذ السلع الغذائية والتوسع في مبادرات خفض الأسعار، مع الإعلان عنها بوضوح أمام المواطنين لدعم جهود ضبط الأسعار وتعزيز الرقابة على الأسواق.

كما وجهت المحافظ بالتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية والجهات الرقابية لمتابعة أسعار السلع والخضروات والفواكه، والتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية أو مغالاة سعرية.

إحالة المخالفات للنيابة العسكرية



أكدت المحافظ ضرورة التصدي الحاسم لأي تجاوزات تُرصد في ملف ضبط الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددة على إحالة المخالفات المتعلقة بالتلاعب في أسعار السلع أو الإخلال بمنظومة الرقابة على الأسواق إلى النيابة العسكرية، في رسالة واضحة بأن الدولة تتحرك بقوة لحماية المواطنين من أي استغلال.

قنوات تلقي شكاوى المواطنين



خصصت المحافظة أرقامًا مباشرة لتلقي شكاوى المواطنين المرتبطة بملف ضبط الأسعار واحتكار السلع، عبر غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على رقم واتس آب: 01009945477، وتليفون/فاكس: 0922925446، إضافة إلى غرفة عمليات مديرية التموين على الرقم: 0922928959.