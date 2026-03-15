دماء من أجل السرقة.. قرار قضائي عاجل ضد 6 متهمين بقتل شخص بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

07:12 م 15/03/2026

محاكمة تعبيرية

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم بإحالة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، مع تحديد جلسة الخامس من أبريل المقبل للنطق بالحكم، بعد اتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل آخر بدائرة مركز البلينا، بهدف سرقة مبالغ مالية كانت بحوزتهما.

بداية الأحداث

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بمقتل شخص وإصابة آخر أثناء استقلالهما سيارة على الطريق العام بدائرة المركز.

تحريات الأجهزة الأمنية

وكشفت التحريات أن المتهمين ترصدوا للمجني عليهما، وقطعوا الطريق أمامهما بعد علمهم بحيازتهما مبالغ مالية، حيث كانوا يحملون أسلحة آلية وأطلقوا الأعيرة النارية عليهما، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر، قبل أن يستولوا على الأموال ويهربوا من المكان.

ضبط المتهمين وإحالتهم للجنايات

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، ليتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، تمهيدًا للنطق بالحكم في الجلسة المقبلة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لتأمين احتياجات مصر من المواد البترولية
أخبار مصر

رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لتأمين احتياجات مصر من المواد البترولية
ننشر الصور الأولى لحريق محطة تصدير خضراوات بالمنوفية
أخبار المحافظات

ننشر الصور الأولى لحريق محطة تصدير خضراوات بالمنوفية
رامز جلال: حسن مالك لابس جاكيت مصارع ثيران و"ماخدتش طقم من أخوك ليه"
دراما و تليفزيون

رامز جلال: حسن مالك لابس جاكيت مصارع ثيران و"ماخدتش طقم من أخوك ليه"
يدمر القلب ويرفع السكر.. احذر الإكثار من تناول هذا الخبز على السحور
سفرة رمضان

يدمر القلب ويرفع السكر.. احذر الإكثار من تناول هذا الخبز على السحور
تعرف على خطة أمريكا لتأمين السفن بمضيق هرمز.. التنفيذ خلال أيام
شئون عربية و دولية

تعرف على خطة أمريكا لتأمين السفن بمضيق هرمز.. التنفيذ خلال أيام

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"
حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم