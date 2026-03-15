قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم بإحالة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، مع تحديد جلسة الخامس من أبريل المقبل للنطق بالحكم، بعد اتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل آخر بدائرة مركز البلينا، بهدف سرقة مبالغ مالية كانت بحوزتهما.

بداية الأحداث

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بمقتل شخص وإصابة آخر أثناء استقلالهما سيارة على الطريق العام بدائرة المركز.

تحريات الأجهزة الأمنية

وكشفت التحريات أن المتهمين ترصدوا للمجني عليهما، وقطعوا الطريق أمامهما بعد علمهم بحيازتهما مبالغ مالية، حيث كانوا يحملون أسلحة آلية وأطلقوا الأعيرة النارية عليهما، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر، قبل أن يستولوا على الأموال ويهربوا من المكان.

ضبط المتهمين وإحالتهم للجنايات

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، ليتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، تمهيدًا للنطق بالحكم في الجلسة المقبلة.