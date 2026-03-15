استقبل اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لبحث سبل التنسيق المشترك لدعم وتنشيط الحركة السياحية بالمحافظة، وتعزيز المقومات السياحية في مدينة شرم الشيخ وكافة المدن السياحية بجنوب سيناء.

حضور قيادات السياحة

جاء اللقاء بحضور أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وعدد من رؤساء القطاعات بوزارة السياحة والآثار، ومدير مكتب وزارة السياحة بمدينة شرم الشيخ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية بالقطاع السياحي.

خطط لزيادة معدلات جذب السائحين

تناول الاجتماع سبل زيادة معدلات الجذب السياحي إلى مدينة شرم الشيخ والمدن السياحية بالمحافظة، من خلال تنويع الأنماط السياحية المقدمة للسائحين، والتوسع في الترويج للمنتج السياحي المصري، بالإضافة إلى دعم الفعاليات والأنشطة التي تعزز تجربة الزائرين.

مقترحات لتطوير تجربة السائح

ناقش الجانبان عددًا من المقترحات والأفكار الرامية إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى جنوب سيناء، من بينها التوسع في استقطاب العلامات التجارية العالمية في مجال المطاعم، وتقديم الأكلات المصرية بصورة عصرية وجاذبة للسائحين.

كما تطرق اللقاء إلى دعم سياحة التسوق عبر تطوير مناطق الشوبينج وإدخال أنماط جديدة من الأسواق التي تعكس الهوية المصرية وتوفر تجربة مميزة للزوار.

تعزيز الأنماط السياحية والأنشطة الترفيهية

بحث الاجتماع أيضًا تعزيز الأنماط السياحية المختلفة والأنشطة الترفيهية، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من السائحين ورفع معدلات الإقامة في المدن السياحية بالمحافظة.

لجان مشتركة لمواجهة التحديات

وقرر محافظ جنوب سيناء تشكيل لجان نوعية مشتركة تضم ممثلين عن المحافظة ووزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، إلى جانب عدد من المستثمرين والعاملين بالقطاع السياحي، وذلك لبحث التحديات التي تواجه القطاع السياحي بالمحافظة، ووضع حلول عملية تسهم في تطويره ودعم استدامة نموه.