إعلان

إصابة 11 شخصًا بانفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية جردو في الفيوم

كتب : حسين فتحي

09:09 م 15/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت قرية جردو بمركز إطسا بالفيوم، مساء اليوم الأحد، انفجار أسطوانة بوتاجاز في منزل أحد المواطنين، مما أصاب السكان بحالة من الرعب والخوف.

وصول قوات الأمن والطوارئ

تلقت مديرية أمن الفيوم إخطارًا من اللواء محمود نبيل مساعد مدير الأمن، أفاد بانفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل المواطن رفاعي محمد صديق أثناء صلاة التراويح.

وعلى الفور انتقل اللواء محمود حمدي مساعد مدير الأمن للأمن العام، والمقدم هيثم طلبة رئيس مباحث مركز إطسا، بصحبة 8 سيارات إسعاف وسيارتين مطافئ تابعة للحماية المدنية إلى موقع الحادث.

تفاصيل الإصابات

أسفر الحادث عن إصابة صاحب المنزل رفاعي محمد صديق بإصابات بالغة، إلى جانب إصابة شقيقه جمعة، وابنه محمد، وبناته مكه، ليان، حنان، ودينا صلاح محمد صديق، إضافة إلى انس جمعة محمد، وأحلام حسانين عرفات، ونور عجمي.

السيطرة على الحريق والتحقيق

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم بواسطة 8 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان مدير مرفق الإسعاف.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة، فيما أخطرت نيابة إطسا للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قرية جردو اللواء أحمد عزت اللواء محمود حمدي انفجار أسطوانة بوتاجاز

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

