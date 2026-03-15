تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، الحالة العامة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقرية الروضة التابعة لمركز ملوي.

ويأتي ذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة أداء الوحدات المحلية والوقوف على احتياجات القرى والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة مستوى الخدمات وتحسين المرافق

وخلال الجولة، تابع المحافظ جهود الوحدة المحلية في رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وتمهيد الطرق، وتحسين المرافق والخدمات الأساسية بالقرية، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل القرى.

معاينة موقع مدرسة جديدة لخدمة أبناء القرية

كما عاين المحافظ قطعة أرض مخصصة لإقامة مدرسة جديدة لخدمة أبناء قرية الروضة، والتي سبق صدور قرار بتخصيصها من المجلس التنفيذي للمحافظة، تمهيدًا لبدء إجراءات الطرح والإسناد خلال الفترة المقبلة.

ومن المرر أن تسهم المدرسة الجديدة في تقليل الكثافات الطلابية داخل المدارس القائمة، بما يدعم تطوير العملية التعليمية ويحقق بيئة تعليمية أفضل للطلاب.

لقاء مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم

وخلال جولته، التقى محافظ المنيا بعدد من أهالي القرية، حيث استمع إلى مطالبهم المتعلقة بالخدمات اليومية، موجّهًا الجهات التنفيذية المعنية بدراسة تلك المطالب والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها وفق الإمكانات المتاحة، مع متابعة تنفيذها لضمان استدامة الخدمات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

تفقد المجمع الزراعي وخدماته للمزارعين

كما تفقد المحافظ المجمع الزراعي بالقرية، واطلع على الخدمات التي يقدمها للمزارعين، والتي تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتيسير حصول الفلاحين على مستلزمات الإنتاج في مكان واحد، بما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتخفيف الأعباء عن المزارعين.

وفي هذا السياق، أوضح محمد عبد الحميد العويسي، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن المجمع الزراعي يوفر مجموعة من الخدمات الأساسية للفلاحين، من بينها صرف الأسمدة المدعمة، وتوفير التقاوي والمبيدات والمخصبات الزراعية المعتمدة، بما يضمن تقديم خدمة متكاملة للمزارعين ويساعد على رفع كفاءة الإنتاج الزراعي بالمحافظة.

وأشار إلى أن محافظة المنيا تعد من المحافظات الرائدة في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني بالقطاع الزراعي، والتي تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتعزيز الشفافية في صرف مستلزمات الإنتاج، موضحًا أن العمل بهذه المنظومة بدأ منذ فبراير 2026.