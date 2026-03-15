اندلع، مساء اليوم الأحد، حريق هائل داخل محطة عبد الدايم للحاصلات الزراعية لتصدير الخضراوات بالمنطقة الصناعية السابعة في مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، ما أثار حالة من القلق بين العاملين بالمنطقة الصناعية.

تفاصيل الحريق

كشف مصدر مسؤول أن مساحة المحطة تبلغ نحو 500 متر، وقد اشتعلت النيران في كميات كبيرة من الكرتون والبلاستيك المخزن داخل الموقع، ما ساهم في سرعة انتشار الحريق.

تدخل الحماية المدنية

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى المنشآت المجاورة، دون وقوع أي إصابات بين العاملين.

التحقيقات لمعرفة السبب

باشرت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية عقب وصول الشرطة إلى موقع الحادث، وتم استجواب شهود العيان للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، مع تحرير المحاضر اللازمة.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات للكشف عن ملابسات الواقعة والتأكد من أسباب الحريق.