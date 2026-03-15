إعلان

حريق هائل يلتهم محطة لتصدير الخضراوات بالسادات

كتب : أحمد الباهي

05:49 م 15/03/2026 تعديل في 09:47 م

حريق - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اندلع، مساء اليوم الأحد، حريق هائل داخل محطة عبد الدايم للحاصلات الزراعية لتصدير الخضراوات بالمنطقة الصناعية السابعة في مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، ما أثار حالة من القلق بين العاملين بالمنطقة الصناعية.

تفاصيل الحريق

كشف مصدر مسؤول أن مساحة المحطة تبلغ نحو 500 متر، وقد اشتعلت النيران في كميات كبيرة من الكرتون والبلاستيك المخزن داخل الموقع، ما ساهم في سرعة انتشار الحريق.

تدخل الحماية المدنية

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى المنشآت المجاورة، دون وقوع أي إصابات بين العاملين.

التحقيقات لمعرفة السبب

باشرت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية عقب وصول الشرطة إلى موقع الحادث، وتم استجواب شهود العيان للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، مع تحرير المحاضر اللازمة.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات للكشف عن ملابسات الواقعة والتأكد من أسباب الحريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية مدينة السادات حريق محطة تصدير خضراوات الحماية المدنية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

