مصرع شاب أسفل عجلات سيارة مسرعة بمركز الفشن في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

12:32 ص 16/03/2026

جثة

لقي شاب مصرعه أسفل عجلات سيارة مسرعة على الطريق الزراعي "القاهرة - أسيوط"، أمام قرية الفنت الغربية التابعة لمركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوصول "محمد. ج. ح" (15 عامًا) إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي جثة هامدة؛ إثر تعرضه لحادث تصادم.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب، مع تأكيد عدم وجود شبهة جنائية.

وجرى إيداع الجثمان مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بني سويف حوادث بني سويف مركز الفشن الطريق الزراعي حادث سير مستشفى الفشن المركزي

