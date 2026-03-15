إصابة رئيس قرية الشروق بطعنة خلال مشادة بالقصاصين في الإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

09:47 م 15/03/2026

رئيس قرية الشروق بالإسماعيلية

أُصيب رئيس قرية الشروق التابعة لمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية بطعنة سلاح أبيض، بعد اعتداء من أحد المواطنين أثناء متابعته تنفيذ أعمال خدمية داخل نطاق القرية.

نقل عمود إنارة يشعل مشادة

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام رئيس القرية بمتابعة نقل أحد أعمدة الإنارة من موقعه المجاور لقطعة أرض زراعية، ضمن أعمال صيانة ورفع كفاءة المرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اعترض صاحب قطعة الأرض على نقل العمود، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية تطورت سريعًا إلى مشاجرة.

اعتداء بالسلاح الأبيض

أقدم صاحب الأرض على التعدي على رئيس القرية باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بطعنة. وتم نقل المصاب على الفور إلى مستشفى القصاصين لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

تحريات مكثفة لضبط المتهم

جرى إخطار الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى موقع الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية التحقيقات لتحديد أسباب الحادث وضبط المتهم المتورط في الاعتداء.

