مصرع شاب إثر حادث تصادم على طريق "شنوان- الباجور" في المنوفية



المنوفية- أحمد الباهي:

شهد طريق "شنوان- الباجور" في مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حادث تصادم مأساوي، أسفر عن مصرع شاب أثناء قيادته دراجة نارية.

كشفت المعلومات مصرع الشاب "محمد سعد عبدالحميد علي شديد"، 22 عامًا، من أهالي قرية الراهب، إثر تعرضه للاصطدام أثناء سيره بدراجته النارية على الطريق.

تداول عدد من الأهالي صورة الشاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب وقوع الحادث، في محاولة للوصول إلى أسرته والتعرف على هويته، حتى حضر أفراد عائلته إلى موقع الحادث وتبين مصرعه متأثرًا بإصابته.

وخيمت حالة من الحزن بين أهالي قرية الراهب عقب انتشار خبر مصرع الشاب، فيما تستعد أسرته لإنهاء إجراءات وتصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع جثمانه إلى مقابر العائلة.