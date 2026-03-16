إعلان

مصرع شاب إثر حادث تصادم على طريق "شنوان- الباجور" في المنوفية

كتب : مصراوي

02:51 ص 16/03/2026

الشاب المتوفى في الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


المنوفية- أحمد الباهي:

شهد طريق "شنوان- الباجور" في مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حادث تصادم مأساوي، أسفر عن مصرع شاب أثناء قيادته دراجة نارية.

كشفت المعلومات مصرع الشاب "محمد سعد عبدالحميد علي شديد"، 22 عامًا، من أهالي قرية الراهب، إثر تعرضه للاصطدام أثناء سيره بدراجته النارية على الطريق.

تداول عدد من الأهالي صورة الشاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب وقوع الحادث، في محاولة للوصول إلى أسرته والتعرف على هويته، حتى حضر أفراد عائلته إلى موقع الحادث وتبين مصرعه متأثرًا بإصابته.

وخيمت حالة من الحزن بين أهالي قرية الراهب عقب انتشار خبر مصرع الشاب، فيما تستعد أسرته لإنهاء إجراءات وتصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع جثمانه إلى مقابر العائلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين للنفقة
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"