توفي اليوم رمضان أبو الحسن دنقل، النائب الأسبق عن السويس في حقبة التسعينات، وأحد رموز العمل العام والخيري بالمحافظة، بعد مسيرة طويلة من العطاء وخدمة أبناء السويس والمجتمع المدني.

مسيرة برلمانية ونقابية متميزة

كان رمضان أبو الحسن من الشخصيات البارزة على الساحة السياسية في السويس، حيث اختاره أبناء المحافظة ممثلاً لهم في مجلس الشعب خلال التسعينات. كما انتخب المعلمون نقيبًا لهم لعقدين من الزمن، مما جعله أحد أهم قيادات التعليم والعمل المجتمعي بالسويس.

أدوار قيادية في العمل العام والخيري

تولى الراحل أمانة الحزب الوطني، وشغل منصب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، حيث ساهم بشكل رئيسي في دعم الجمعيات الأهلية والأنشطة الخيرية في المحافظة. وبرز كداعم للمبادرات المجتمعية، مسهماً في تمكين الشباب والأسر من تحقيق نجاحاتهم ومشاريعهم.

نعي ومراسم الجنازة

نعى أهالي السويس الفقيد الراحل، معتبرينه الأب الروحي لكثير من أبناء المحافظة الذين استفادوا من دعمه وإرشاده. تُقام صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة العشاء بمسجد التقوى، ويتلقى أفراد الأسرة والمواطنون التعازي غدًا بجمعية القلعة بالسويس.