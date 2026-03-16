مصرع شاب أسفل عجلات سيارة بالطريق الزراعي في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

12:08 ص 16/03/2026

وفاة شاب دهسًا أسفل عجلات سيارة

لقى شاب مصرعه، أسفل عجلات سيارة مسرعة على الطريق الزراعي "القاهرة - أسيوط" أمام قرية الفنت الغربية التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

إخطار الأجهزة الأمنية

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوصول "محمد.ج.ح"، 15 عامًا، إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي جثة هامدة، إثر تعرضه لحادث تصادم.

سبب الوفاة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

نقل الجثمان وبدء التحقيقات

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع شاب في بني سويف حادث قرية الفنت الفشن بني سويف

"أنا 81 سنة ولا أنتظر شيئًا".. الدكتور مصطفى الفقي: السيسي حافظ على مصر
