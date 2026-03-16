أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، انتهاء استعدادات مديرية أوقاف أسيوط لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ / 2026م، مؤكدًا وجود تنسيق كامل بين أجهزة المحافظة ومديرية الأوقاف لتوفير أجواء منظمة وآمنة تليق بالمناسبة وتمكن المواطنين من أداء صلاة العيد في سهولة ويسر.

تخصيص ساحات ومساجد لاستيعاب المصلين

وأوضح المحافظ أن مديرية الأوقاف، بقيادة الدكتور عيد علي خليفة وكيل الوزارة، خصصت 169 ساحة موزعة على مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لأداء صلاة عيد الفطر، بالإضافة إلى 2677 مسجدًا تقام بها شعائر الصلاة، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من المصلين وتقريب أماكن الصلاة من محل إقامتهم.

خطة تنظيمية لخطباء العيد

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم توفير خطيب أساسي وخطيب احتياطي بكل ساحة من ساحات الصلاة، لضمان انتظام أداء الشعائر وعدم حدوث أي معوقات، مع الالتزام التام بالتعليمات المنظمة لخطبة العيد الصادرة عن وزارة الأوقاف.

حملة نظافة موسعة بالمساجد والساحات

وأضاف اللواء محمد علوان أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد على مستوى المحافظة، بالتنسيق بين مديرية الأوقاف والوحدات المحلية، في إطار الاستعداد لاستقبال جموع المصلين خلال أيام العيد وتهيئة المساجد والساحات في أفضل صورة.

غرف عمليات لمتابعة الاستعدادات

وأكد المحافظ تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية الأوقاف برئاسة مدير الدعوة وقيادات المديرية، تبدأ أعمالها اعتبارًا من يوم الأربعاء 18 مارس 2026، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة أوقاف على مستوى المراكز لمتابعة الاستعدادات ورصد أي ملاحظات أو تجاوزات والتعامل معها فورًا.

التزام بضوابط خطبة العيد

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة التزام الأئمة والخطباء بموضوع ووقت خطبة العيد وفق الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف، مع التركيز على نشر روح الفرحة والسرور بين المواطنين، وتقديم التهنئة لهم بهذه المناسبة المباركة التي تعكس قيم المحبة والتراحم والتكافل.

تهنئة محافظ أسيوط للمواطنين

وفي ختام تصريحاته، أكد اللواء محمد علوان حرص المحافظة على توفير الأجواء المناسبة لأداء الشعائر الدينية في يسر وأمان، مقدمًا التهنئة لأهالي أسيوط بحلول عيد الفطر المبارك، ومتمنيًا أن يعيده الله على مصر بالأمن والاستقرار والخير والبركات.