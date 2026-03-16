خيمت حالة من الحزن على أهالي مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، عقب وفاة الطالب طارق محمد دياب، المقيد بالصف الثالث بمعهد بنين بركة السبع الثانوي الأزهري، بعد معاناة مع مرض الفشل الكلوي.

وخلال تشييع الجنازة عصر اليوم الأحد، وأثناء أداء صلاة الجنازة على الشاب داخل المسجد، تعرض والده لحالة إعياء مفاجئة، ليلحق بنجله ويفارق الحياة في مشهد إنساني مؤلم أبكى جميع الحاضرين.

وسادت حالة من الصدمة والحزن الشديد بين أهالي القرية وأصدقاء الطالب، خاصة أنه كان معروفًا بحسن الخلق بين زملائه وأبناء المنطقة.

من جانبها، نعت منطقة المنوفية الأزهرية الطالب ووالده، وتقدم الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وسعيد عامر، الوكيل الثقافي، بخالص العزاء لأسرة الفقيدين.

وأكدت المنطقة الأزهرية في بيانها، أن الواقعة تركت أثرًا إنسانيًا بالغًا في نفوس كل من عرف الطالب ووالده، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما الصبر والسلوان.