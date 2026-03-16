زار الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، يرافقه اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، اليوم، مستشفى الفيوم العام؛ لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية جردو التابعة لمركز إطسا.

جاءت الزيارة بحضور الدكتورة نيفين شعبان، مدير مديرية الصحة، والدكتور محمد عبد الله، مدير مستشفى الفيوم العام، للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة.

واطمأن المحافظ على حالة المصابين بقسم الحروق، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء التام ومغادرة المستشفى.

كان محافظ الفيوم قد تلقى إخطارًا بوقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بالدور الأرضي في منزل مكون من 5 طوابق بقرية جردو، ما أسفر عن إصابة 16 شخصًا بإصابات تتراوح بين متوسطة وخفيفة، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية فورًا إلى موقع الحادث، حيث تمت السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكلف المحافظ، مدير مديرية الصحة بالمتابعة المستمرة لحالة المصابين عبر فريق طبي متخصص، كما وجه بتشكيل لجنة فنية من مجلس مدينة إطسا لمعاينة المنزل محل الحادث؛ للتأكد من سلامته الإنشائية حفاظًا على أرواح القاطنين والجيران.

