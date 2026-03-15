إعلان

مدير جديد لحماية المستهلك بالشرقية وإطلاق خطة لمراقبة الأسواق

كتب : ياسمين عزت

05:46 م 15/03/2026

المهندس حازم الأشموني وشريف جمعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة الشرقية اليوم، مديره العام الجديد، شريف جمعة، بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، في خطوة تهدف لتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين. وأشاد المحافظ بتولي المدير الجديد لمهامه، متمنيًا له النجاح في قيادة جهود حماية المستهلك وتكثيف الحملات التفتيشية بالمحافظة.

تكثيف الحملات لضبط الأسعار

أكد محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضمان منتجات آمنة وبأسعار عادلة، مع التصدي لمحاولات استغلال بعض التجار، مشددًا على أن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيق كافة الجهات التنفيذية والرقابية.

خطة شاملة لتعزيز الرقابة

وأشار شريف جمعة، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالشرقية، إلى خطة عمل متكاملة تشمل المخابز، محطات الوقود، مستودعات البوتاجاز، وكافة الأنشطة التجارية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحد من الغش التجاري والممارسات غير القانونية، وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

حلول لتوفير السلع الاستراتيجية

وأوضح المدير الجديد أن الخطة تتضمن حلولًا عملية لمواجهة تحديات توافر السلع الاستراتيجية في ظل التغيرات الاقتصادية، مؤكدًا أن الرقابة المستمرة تساهم في ضبط الأسواق وحماية المستهلك الشرقي.

نشر التوعية بثقافة الاستهلاك الرشيد

وشدد المدير على أهمية نشر التوعية بحقوق المستهلك بين المواطنين لتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد والالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة، بما يسهم في الحد من الممارسات السلبية وضمان حماية حقوق المواطنين داخل الأسواق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماية المستهلك الشرقية الرقابة على الأسواق ضبط الأسعار حقوق المواطنين الغش التجاري

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

