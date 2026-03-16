كسرت قدمه..إصابة طفل دهسا بسيارة مسرعة بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

12:49 ص 16/03/2026

مستشفى الخارجة التخصصي

أُصيب الطفل المصاب، البالغ من العمر 9 سنوات، بكسر وجروح متفرقة إثر حادث دهس وقع منذ قليل في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بعدما صدمته سيارة ملاكي مسرعة في نطاق حي طريق الداخلة.

إخطار أمني وتحرك عاجل

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول الطفل المصاب إلى مستشفى الخارجة التخصصي مصابًا بكسور وجروح قطعية وتمزقات.

تفاصيل الإصابة

وكشفت المعاينة الأولية أن حادث دهس وقع بمنطقة حي طريق الداخلة في مدينة الخارجة، وأسفر عن إصابة الطفل أحمد. م. أ، المقيم في مدينة الخارجة، بكسر في القدم اليمنى وتمزقات في الكاحل الأيمن، فيما جرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

التحقيقات مستمرة

وجرى تحرير محضر بالواقعة، بينما باشرت جهات التحقيق المختصة فحص ملابسات حادث دهس الذي أعاد ملف السرعة الزائدة داخل الكتل السكنية في الوادي الجديد إلى الواجهة.

