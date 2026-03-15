عقد حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية اجتماعًا موسعًا، اليوم الأحد، لبحث التحديات المرورية والأمنية الناتجة عن انتشار سيارات "السوزوكي" غير المرخصة ومركبات "التوكتوك" داخل مدن المحافظة، وعلى رأسها مدينة بنها.

واستعرض الاجتماع عددًا من المقترحات والحلول التي تستهدف معالجة هذه الظاهرة بما يضمن الحفاظ على حق الدولة وتحقيق الانضباط في الشارع، دون الإضرار بمصادر رزق السائقين.

أزمة سيارات السوزوكي غير القانونية

سلّط المحافظ الضوء على أزمة سيارات السوزوكي التي تعمل بلوحات "ملاكي" في نقل الركاب، مؤكدًا أن هذا الوضع يمثل مخالفة صريحة للقانون ويجعل هذه المركبات خارج نطاق رقابة الدولة.

وأوضح المحافظ أن انتشارها الواسع في مدينة بنها يعود إلى تهربها من الرسوم والالتزامات التي يسددها أصحاب سيارات الأجرة الرسمية، الأمر الذي يخلق حالة من عدم تكافؤ الفرص داخل منظومة النقل.

دراسة عاجلة لتقنين أوضاع السيارات

وجّه المحافظ بضرورة التنسيق الفوري بين المستشار القانوني وإدارة المرور لإعداد دراسة عاجلة تستهدف تقنين أوضاع هذه السيارات.

وأكد المحافظ أن الدراسة يجب أن تراعي تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وعدم تحميل السائقين أعباء مالية إضافية، بما يضمن الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تنهي حالة العشوائية المرورية، مع تطبيق القرارات فور اعتمادها.

بدء تكويد سيارات السوزوكي لضبط المنظومة

كما أصدر المحافظ توجيهات ببدء تنفيذ خطة لتكويد سيارات السوزوكي على مستوى المحافظة، كخطوة أولى لإجراء حصر شامل ودقيق لأعداد المركبات العاملة في هذا القطاع، إلى جانب تحديد خطوط سير واضحة لكل سيارة لضمان توزيع الخدمة بشكل منظم ومنع التكدس في مناطق محددة.

وأكد المحافظ أنه عقب انتهاء المهلة المقررة للتكويد، سيتم منع أي سيارة سوزوكي من العمل دون الحصول على الكود التعريفي المعتمد.

ضبط التوكتوك وتحديد خطوط سير منظمة

وتناول الاجتماع كذلك ملف التوكتوك غير المرخص، حيث وجّه المحافظ بحصر جميع المركبات العاملة بالمحافظة ومنحها أرقامًا تعريفية ضمن منظومة تنظيمية مقننة تسهّل الرقابة عليها ومحاسبتها عند ارتكاب المخالفات.

كما كلف المحافظ الجهات المختصة بتحديد مسارات وخطوط سير إلزامية للتوكتوك بالتنسيق مع إدارة المرور، بما يضمن عدم تعطيل الحركة في الشوارع الرئيسية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

حضور قيادات المحافظة لمتابعة التنفيذ

شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات المحافظة لمتابعة تنفيذ التوجيهات وضمان خروجها إلى حيز التطبيق، حيث شاركت إيمان ريان نائب المحافظ، ومحمد عقل السكرتير العام المساعد، وعمرو الغنام ممثل إدارة المرور، إضافة إلى رضا عويس مدير مشروع المواقف والسرفيس.

وتناول اللقاء آليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرارات بصورة متكاملة تسهم في تنظيم منظومة النقل داخل مدن القليوبية.