ننشر الصور الأولى لحريق محطة تصدير خضراوات بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

07:06 م 15/03/2026
    جانب من الحريق
    اشتعال النار في محطة تصدير خضروات بالمنوفية

اندلع، مساء اليوم الأحد، حريق هائل داخل محطة عبد الدايم للحاصلات الزراعية لتصدير الخضروات بالمنطقة الصناعية السابعة في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان من موقع المحطة، ما أثار حالة من القلق بين العاملين بالمنطقة الصناعية.

اشتعال كميات كرتون وبلاستيك

كشف الفحص المبدئي أن مساحة المحطة تبلغ نحو 500 متر، واشتعلت النيران في كميات كبيرة من الكرتون والبلاستيك المخزن داخل المكان، الأمر الذي ساهم في سرعة انتشار الحريق داخل المحطة.

السيطرة على الحريق وبدء أعمال التبريد

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما تواصل فرق الإطفاء حتى الآن أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال مرة أخرى وتأمين الموقع.

التحقيق في أسباب اندلاع النيران

باشرت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، مع استجواب شهود العيان للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

