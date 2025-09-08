إعلان

بالصور - الملك "سنوسرت الأول" يعيش بين أهالي النوبة في أسوان

04:39 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الملك سنوسرت الأول (1)
  • عرض 4 صورة
    الملك سنوسرت الأول (2)
  • عرض 4 صورة
    تمثال سنوسرت الأول
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

وسط القرية النوبية بجزيرة الفنتين بأسوان، يقع تمثال الملك سنوسرت الأول، حيث يطل برأسه في الشارع وكأنه يتحدث مع أهالي القرية الجالسين على المصاطب، بينما يلعب الأطفال حوله دون أن يوجهوا له أي أذى. أصبح التمثال معلمًا بارزًا لطرقات القرية، يحميه الأهالي الذين اعتادوا وجوده بينهم.

وقال مصدر مسؤول بمنطقة آثار أسوان: "إن التمثال منحوت في صخور أرضية الجزيرة نفسها، أي أنه متصل بالأرض مثل الخرسانة الصلبة".

وأُجريت عدة دراسات لاستخراج التمثال ونقله، لكن النتائج أوضحت أن إبقاءه في مكانه أفضل من محاولة إخراجه، إذ أن الجزء السفلي منه تعرض للتآكل، وأي محاولة لرفعه قد تؤدي إلى أضرار كبيرة به، لذا تم تركه في مكانه حفاظًا على سلامته.

وأضاف المصدر أن موقع التمثال الحالي قريب جدًا من المنطقة الأثرية، ما يضمن حمايته، وأن أهالي القرية لديهم وعي وأمانة كافية للحفاظ عليه.

وأوضح المصدر أن التمثال جالس وغير مكتمل النحت والمعالم، مصنوع من الجرانيت، ويقع خارج سور المنطقة الأثرية.

ويُرجح أغلب علماء الآثار أن التمثال يعود إلى الملك سنوسرت الأول من الدولة الوسطى، ثاني ملوك الأسرة الثانية عشرة، ويعني اسمه "الرجل ذو القوة"، وكان من أقوى ملوك هذه الأسرة، حيث تولى حكم مصر وترك إرثًا حضاريًا هامًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الملك سنوسرت الأول أهالي النوبة أسوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة