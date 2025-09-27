بالصورـ نقيب المحامين يتفقد مشروع نادي أسيوط النهري

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، جولة تفقدية لموقع إنشاء نادي محامي أسيوط النهري، الذي يجري العمل فيه حاليًا بمدينة أسيوط.

وخلال الجولة، استمع النقيب العام إلى شرح تفصيلي من المهندس المسؤول عن المشروع، حول التصميم الهندسي للنادي المقام على مساحة 14 قيراطًا، بطول الترعة الإبراهيمية، والذي يُعد من أبرز المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها لصالح أعضاء النقابة.

وأكد عبدالحليم علام أن المشروع يمثل إضافة كبيرة للبنية التحتية النقابية، ويأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توفير بيئة ترفيهية وخدمية تليق بالمحامين وأسرهم، وتواكب تطلعاتهم المهنية والاجتماعية.

ويتضمن النادي قاعة كبرى للمناسبات، ومسجدًا، بالإضافة إلى مبنى إداري مخصص لخدمة أعضاء النقابة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويُسهم في تحسين بيئة العمل النقابية.

رافق النقيب العام في جولته عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، من بينهم محمد الكسار، ومحمد كركاب، ومحمد فزاع، والسيد جابر، إلى جانب نقيبي شمال وجنوب أسيوط، محمد الجاحر وأحمد البدراوي، وأعضاء مجلسي النقابتين الفرعيتين.