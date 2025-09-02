كتب – محمد أبو بكر:

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر عن قطع المياه عن منطقة الفردوس بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، وحتى الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وذلك للقيام بأعمال ربط الخط المغذي للمدينة على الخط الناقل الجديد من محطة المياه الجديدة.

وأوضح الجهاز أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين ضغوط المياه، مع تنفيذ مناورة بين الخطين الجديد والقديم لضمان استمرارية الخدمة وتطوير أدائها مستقبلًا.

ودعا جهاز مدينة 6 أكتوبر سكان المنطقة إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف تحسين جودة الشبكة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

وفقا لقانون العمل الجديد..هل يحق للعامل الحصول على إجازة للدراسة والامتحانات؟

سحب على القاهرة وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

"الصحة" تعلق على اتهامات الإهمال في علاج الإعلامية عبير الأباصيري