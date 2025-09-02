إعلان

انقطاع المياه عن منطقة الفردوس بأكتوبر من مساء الأربعاء حتى صباح الخميس

03:34 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

كتب – محمد أبو بكر:

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر عن قطع المياه عن منطقة الفردوس بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، وحتى الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وذلك للقيام بأعمال ربط الخط المغذي للمدينة على الخط الناقل الجديد من محطة المياه الجديدة.

وأوضح الجهاز أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين ضغوط المياه، مع تنفيذ مناورة بين الخطين الجديد والقديم لضمان استمرارية الخدمة وتطوير أدائها مستقبلًا.

ودعا جهاز مدينة 6 أكتوبر سكان المنطقة إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف تحسين جودة الشبكة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

انقطاع المياه منطقة الفردوس بأكتوبر جهاز مدينة 6 أكتوبر
