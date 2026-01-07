رئيس مياه القناة يتابع أعمال الإحلال والتجديد بالتل الكبير والقصاصين

قام اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، بجولة تفقدية موسعة بمركزى التل الكبير والقصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

استهدفت الجولة الاطمئنان على متابعة الموقف التنفيذى لأعمال الإحلال والتجديد للاعمال، والتأكد من تطبيق معايير التشغيل القياسية واشتراطات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل المختلفة.

استهل رئيس الشركة جولته بتفقد رافع وخزان "الدوايدة"، بمدينة التل الكبير، حيث تابع الموقف التنفيذي لأعمال الإحلال والتجديد بخط طرد الرافع (قطر 630 مم) والتى تبلغ طاقته التصميمية ٤٠٠ل/ ث ، و تركيب محابس لفصل تغذية مركز ومدينة القصاصين عن مركز ومدينة التل الكبير لضمان استدامة الخدمة بالمركزين ضمن خطة الإحلال والتجديد لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة .

واطمأن اللواء أحمد رمضان على سير أعمال الإحلال والتجديد طبقا للخطة الزمنية الموضوعة ، والالتزام بكافة المعايير القياسية للأعمال جودة واستدامة الخدمة المقدمة للمواطنين .

كما شملت الزيارة، أعمال الإحلال والتجديد لمحطة مياه كومباكت المحسمة بمركز ومدينة القصاصين لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال الإحلال والتجديد بالمحطة ، والتي تعمل بطاقة تصميمية إجمالية تصل إلى 2000 م3/يوم لخدمة عدد من العزب منها عزبة المنشية وعزبة أبو زيد والمساكن الاقتصادية بالقصاصين .

وأشار رئيس مياه القناة أن أعمال الإحلال والتجديد شملت الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية بالمحطة بالاضافة الى أعمال المراشمة والدهان واعمال احلال وتجديد للمعمل والأجهزة المعملية بالكامل لتحسين جودة المياه المنتجة واستدامة الخدمة بالقرى والعزب التى تغذيها المحطة .

تأتى الزيارة الميدانية لرئيس مياه القناة في إطار الاطمئنان على سير العمل والوقوف على حجم الإنجازات ومتابعة الأعمال مع الشركات المنفذة، وأعطى توجيهات بسرعة إنهاء الأعمال وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية، والإسراع فى الانتهاء من كافة الاعمال طبقا للجدول الزمني المخطط لها، وذلك للقضاء على مشاكل مياه الشرب فى المناطق تغذيها المحطة، مشيرا إلى أن أعمال الإحلال والتجديد تأتى على رأس أولويات الشركة ، لتحسين جودة المياه وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأهمية الحفاظ على أصول الشركة ورفع كفائتها والاستفادة منها بالصورة المثلى وضمانا للتنمية المستدامة للخدمات المقدمة.