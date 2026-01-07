إعلان

تحقيق عاجل وتوفير نواقص.. قرارات وكيل صحة المنيا خلال جولة مفاجئة بسمالوط

كتب : جمال محمد

04:03 م 07/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مستشفيات المنيا
  • عرض 4 صورة
    جولة وكيل صحة المنيا
  • عرض 4 صورة
    مستشفيات المنيا ٣

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، يرافقه الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية، جولة تفقدية مفاجئة شملت مستشفى علاج الأورام بسمالوط ومستشفى الصحة الإنجابية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص مديرية الصحة بالمنيا على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد العمل، ووجه بإحالة جميع العاملين المتغيبين عن أداء مهامهم الوظيفية إلى التحقيق الفوري، مؤكدًا أنه لا تهاون في أي تقصير يمس جودة الخدمة الطبية أو حقوق المرضى.

كما تفقد قيادات الصحة أقسام المستشفيين، واطمأنوا على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من وجود أرصدة كافية تلبي احتياجات المرضى، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة دون معوقات.

ووجه عمر بسرعة إنهاء إجراءات تنسيق الحالات المحولة بين المستشفيات، لتقليل فترات الانتظار وتخفيف الأعباء عن المرضى وذويهم، مع الالتزام الكامل بالضوابط الطبية المعتمدة.

وفي السياق ذاته، أصدر وكيل الوزارة تعليمات عاجلة بتوفير جميع النواقص والمواد اللازمة للمعامل فورًا، بما يضمن دقة وسرعة إجراء الفحوصات الطبية، وتحقيق أعلى معدلات الجودة في التشخيص والعلاج.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذه الجولات المفاجئة تأتي تنفيذًا لاستراتيجية مديرية الصحة بالمنيا للمتابعة المستمرة على أرض الواقع، والوقوف على أي تحديات قد تواجه سير العمل، والعمل على حلها بشكل فوري، لضمان تقديم خدمة صحية آمنة ولائقة تليق بأبناء المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفيات المنيا المنيا سمالوط محمود عمر وزارة الصحة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"اعتقال مادورو المزيف".. كيف خدع الذكاء الاصطناعي ملايين المتابعين؟
أخبار و تقارير

"اعتقال مادورو المزيف".. كيف خدع الذكاء الاصطناعي ملايين المتابعين؟
10 صور لـ "قمر الذئب" المكتمل لعام 2026 يسطع في السماء
أخبار و تقارير

10 صور لـ "قمر الذئب" المكتمل لعام 2026 يسطع في السماء
أرقام جلوس الطلاب المصريين في الخارج 2026
مدارس

أرقام جلوس الطلاب المصريين في الخارج 2026
مسؤولون وشخصيات عامة يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
أخبار مصر

مسؤولون وشخصيات عامة يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
نماذج امتحانات البوكليت في الـScience للشهادة الإعدادية 2026
مدارس

نماذج امتحانات البوكليت في الـScience للشهادة الإعدادية 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل لـ"سلامة الغذاء".. سحب 5 دفعات من ألبان الأطفال بالسوق
مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح