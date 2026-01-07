أجرى الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، يرافقه الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية، جولة تفقدية مفاجئة شملت مستشفى علاج الأورام بسمالوط ومستشفى الصحة الإنجابية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص مديرية الصحة بالمنيا على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد العمل، ووجه بإحالة جميع العاملين المتغيبين عن أداء مهامهم الوظيفية إلى التحقيق الفوري، مؤكدًا أنه لا تهاون في أي تقصير يمس جودة الخدمة الطبية أو حقوق المرضى.

كما تفقد قيادات الصحة أقسام المستشفيين، واطمأنوا على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من وجود أرصدة كافية تلبي احتياجات المرضى، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة دون معوقات.

ووجه عمر بسرعة إنهاء إجراءات تنسيق الحالات المحولة بين المستشفيات، لتقليل فترات الانتظار وتخفيف الأعباء عن المرضى وذويهم، مع الالتزام الكامل بالضوابط الطبية المعتمدة.

وفي السياق ذاته، أصدر وكيل الوزارة تعليمات عاجلة بتوفير جميع النواقص والمواد اللازمة للمعامل فورًا، بما يضمن دقة وسرعة إجراء الفحوصات الطبية، وتحقيق أعلى معدلات الجودة في التشخيص والعلاج.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذه الجولات المفاجئة تأتي تنفيذًا لاستراتيجية مديرية الصحة بالمنيا للمتابعة المستمرة على أرض الواقع، والوقوف على أي تحديات قد تواجه سير العمل، والعمل على حلها بشكل فوري، لضمان تقديم خدمة صحية آمنة ولائقة تليق بأبناء المحافظة.