عبد السند يمامة يعلن عدم الترشح لرئاسة حزب الوفد لدورة أخرى

أعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عدم الترشح لدورة أخرى لرئاسة الحزب خلال الفترة المقبلة، مكتفيًا بدورة واحدة.

وقال يمامة، في بيان، إنه قرر عدم الترشح لرئاسة الوفد مرة أخرى، مكتفيًا بفترة واحدة، مؤكدًا عدم تقصيره خلال فترة توليه رئاسة الحزب.

وأشار يمامة إلى أنه ترك الحزب في أوضاع مستقرة لمن يتولى رئاسة الحزب من بعده.

وفي ذات السياق، تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد السابق، والدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد الأسبق، بأوراق الترشح رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد، إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات بمقر الحزب الرئيسي في الدقي، وذلك ضمن إجراءات فتح باب الترشح للاستحقاق الحزبي المنتظر في 30 يناير المقبل.