أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، زيارة إلى كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، لمشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، وذلك على رأس وفد ضم مدير مديرية الأوقاف، وممثلي الأئمة وقيادات الأزهر الشريف، إلى جانب القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وكان في استقبال المحافظ نيافة الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، وعدد من القساوسة ورجال الكنيسة بالكاتدرائية.

قدم محافظ جنوب سيناء خالص التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن تهنئته لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الأقباط الأرثوذكس في مصر، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بدوام الأمن والاستقرار.

وأكد المحافظ أن الأعياد الدينية تمثل مناسبة وطنية تجسد وحدة النسيج الوطني، وتعكس روح التسامح والتآخي التي تميز المجتمع المصري، مشيرًا إلى حرص الدولة على دعم قيم التعايش السلمي بين جميع أبناء الوطن.

وفي لفتة إنسانية، حرص المحافظ على مشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد، حيث قام بتوزيع العيديات عليهم داخل الكاتدرائية، ما لاقى ترحيبًا واستحسانًا من الحضور. كما أهدى المحافظ عددًا من الهدايا العينية للكاتدرائية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في مبادرة تعكس حرصه الدائم على إدخال البهجة على قلوب الأطفال ومشاركة المواطنين المناسبات الدينية والوطنية.

من جانبه، أعرب الأنبا أبوللو عن تقديره لزيارة المحافظ والوفد المرافق، مشيدًا بهذه اللفتة التي تعكس عمق العلاقات الوطنية وروح المحبة التي تجمع أبناء الشعب المصري الواحد.