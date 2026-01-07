إعلان

محافظ قنا يشارك الأقباط فرحة عيد الميلاد: وحدة المصريين أقوى من التحديات

كتب : عبدالرحمن القرشي

03:49 م 07/01/2026
    المعايدة بجنوب قنا
    المعايدة

تابع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا مشاركة الإخوة الأقباط بمركز قوص احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد وذلك خلال زيارته لمطرانية قوص في إطار حرصه على تعزيز قيم التآخي والوحدة الوطنية وترسيخ مبادئ المحبة والسلام بين أبناء الوطن

وكان في استقبال محافظ قنا نيافة الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة وتوابعهما وعدد من الآباء الكهنة والقساوسة حيث سادت أجواء من الود والترحاب التي تعكس عمق العلاقات الوطنية والتلاحم بين نسيج الشعب المصري.

ورافق محافظ قنا خلال الزيارة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ واللواء محمد حامد هشام مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي المستشار العسكري للمحافظ وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا والشيخ عبدالله حارث ممثلا لمديرية الأوقاف وعمرو التهامى وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والدكتورة هدى السعدى مقرر المجلس القومى للمرأة والدكتور علاء شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية

وخلال الزيارة حرص محافظ قنا، على تقديم الهدايا للأطفال داخل الكنيسة ومشاركة المحتفلين أجواء الفرح والبهجة حيث عبر الأقباط عن سعادتهم الكبيرة بهذه اللفتة مؤكدين أن مشاركة المحافظ لهم الاحتفال تعكس روح المواطنة واهتمام القيادة التنفيذية بجميع المواطنين

وأكد الدكتور خالد عبد الحليم أن أعياد المصريين واحدة يحتفل بها الجميع في أجواء يسودها الحب والسرور داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على شعب مصر مسلمين وأقباطا بمزيد من الخير والتقدم والاستقرار وأن تظل مصر دائما نموذجا للوحدة الوطنية

وأشار محافظ قنا إلى أن روح المحبة والتسامح بين أبناء الشعب المصري تمثل صمام أمان حقيقي للوطن وتسهم في مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل مؤكدا أن المحافظة مستمرة في دعم قيم التعايش والسلام المجتمعي

ومن جانبه أكد نيافة الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة أن زيارة محافظ قنا ومشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد تعكس الصورة الحقيقية لمصر القائمة على المحبة والتسامح مشيدا بروح الأخوة التي تجمع المسلمين والأقباط ومؤكدا أن عيد الميلاد رسالة سلام ومحبة للعالم أجمع

