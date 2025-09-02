إعلان

محافظ مطروح يكرم شابًا أعاد 45 ألف جنيه لصاحبها في حادث قطار الضبعة

02:32 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

كتب - محمد البدري:

كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، الشاب محمد عيد السلوى من أبناء مدينة الضبعة، تقديرًا لموقفه المشرف في الأمانة والنزاهة، بعدما عثر على مبلغ 45 ألف جنيه في موقع حادث قطار الضبعة وقام بتسليمها للجهات الأمنية حتى تم التوصل إلى صاحبها.

واستقبل محافظ مطروح الشاب محمد السلوى في مكتبه، وقدم له شهادة تقدير ومبلغًا ماليًا، تثمينًا لأمانته وحسن تصرفه. حضر التكريم العميد ياسر عامر، رئيس مدينة الضبعة، والعمدة حماد شويقي ممثلاً عن أهالي الضبعة.

وأعرب محافظ مطروح عن تقديره العميق لموقف أبناء مطروح المشرف وتعاونهم مع كافة الجهات لإغاثة ركاب القطار.

يأتي هذا التكريم على خلفية حادث قطار رقم 1935 الذي وقع بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح، وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة نحو 100 آخرين.

وتابع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ميدانيًا إجراءات إدارة الأزمة وتطبيق خطط الطوارئ، كما ثمنت هيئة السكك الحديدية جهود المهندسين والفنيين والعمال في إعادة حركة القطارات بسرعة على الخط.

خالد شعيب مطروح حادث قطار الضبعة
