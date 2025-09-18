قنا- عبدالرحمن القرشي :

كشف مصدر رفيع بمديرية الصحة فى محافظة قنا، كواليس لجنة التفتيش التي تمكنت من ضبط محاولة للتنقيب عن الآثار داخل مستوصف صحي حكومي بمركز دشنا شمال المحافظة، في واقعة أثارت حالة من الصدمة بين الأهالي.

وأوضح المصدر لـ"مصراوي"، أن لجنة التفتيش، المكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة صيدلي، كانت في زيارة دورية للمستوصف بهدف متابعة الحضور والانصراف وأداء الوحدة الطبية، إلى جانب التأكد من سلامة المبنى إنشائيًا.

وخلال الفحص، لفت انتباه رئيس اللجنة وجود حجرة مغلقة بقفل حديدي، فتم الاتصال بمدير المستوصف المتغيب، والذي بدوره أشار إلى أن الموظف المسئول عن الغرفة هو الوحيد الذي يحتفظ بمفتاحها. وأضاف المصدر أن هذا الموظف أغلق هاتفه فور علمه بوصول لجنة التفتيش، ما أثار الشكوك بشكل أكبر.

وبعد مرور أكثر من ساعتين دون حضور الموظف أو توفير نسخة بديلة من المفتاح، قرر رئيس اللجنة تشكيل لجنة داخلية لكسر القفل، ليتبين عند فتح الغرفة وجود "مرتبة حمراء" تخفي أسفلها حفرة مغطاة بعروق خشبية.

وبإزالة المرتبة والخشب، عثرت اللجنة على سرداب بعمق لا يقل عن 20 مترًا، مجهز بسلك كهربائي ومروحة هواء، ما أكد وجود محاولة فعلية للتنقيب عن الآثار داخل المستوصف.

وجرى إخطار الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دشنا، والتي باشرت التحقيقات وألقت القبض على ثلاثة إداريين بالمستوصف، تبين أنهم المتهمون الرئيسيون في الواقعة، فيما لم يثبت تورط أي من الأطباء أو الطاقم التمريضي.

وكانت مديرية أمن قنا، تلقت بلاغًا بالواقعة من قبل لجنة تفتيش طبي مختصة من مديرية الصحة والسكان، وبالفحص تبين تورط موظفين بالمستوصف في الحفر داخل المبنى، حيث تم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

