لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة 24 متهمًا بالهيكل الإداري بالتجمع لـ24 فبراير

كتب : محمود الشوربجي

03:52 م 29/12/2025 تعديل في 03:54 م

المستشار وجدي محمـد عبـدالمنعم

كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 24 متهمًا، لاتهامهم في القضية رقم 15071 لسنة 2024 جنايات التجمع، بالقضية المعروفة بالهيكل الإداري بالتجمع، لجلسة 24 فبراير المقبل لمرافعة النيابة.
وجاء في أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 1992 وحتى 29 أكتوبر من عام 2022 بالقاهرة والجيزة ومحافظات أخرى، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.
ووجه للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي.

وجدي عبدالمنعم الهيكل الإداري بالتجمع جماعة إرهابية

