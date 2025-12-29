تفقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، قرية وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس، للوقوف على مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أنه جارٍ تزويد الطريق الدولي وادي فيران – سانت كاترين بكافة الخدمات اللازمة، مشيرًا إلى التنسيق مع القوات المسلحة لإجراء الدراسات المطلوبة لتخصيص نقطة إسعاف جديدة على بعد نحو 25 كيلومترًا من وادي فيران في اتجاه الطريق الدولي.

كما تم تخصيص مساحة 5 آلاف متر مربع لإقامة محطة وقود على بعد نحو 3 كيلومترات من قرية وادي فيران، مزودة بمنطقة خدمية متكاملة وسيارة إسعاف، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمسافرين على الطريق الدولي.

ووجه المحافظ بضرورة تطوير شبكة الصرف الصحي بالقرية، مع المتابعة الدورية لإزالة التعديات العشوائية، بما يضمن ظهور القرية بالشكل الحضاري اللائق.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تحقيق التنمية داخل عمق صحراء سيناء، خاصة في الوديان والتجمعات البدوية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.