قرار جديد بشأن محاكمة متهم بخلية اللجان النوعية بالمرج

كتب : محمود الشوربجي

03:51 م 29/12/2025 تعديل في 03:57 م

المستشار وجدي عبد المنعم

قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل إعادة متهم بخلية اللجان النوعية بالمرج، لجلسة 11 يناير المقبل لحضور المتهم من محبسه.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمـد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الـدين فتحي أمـين وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 526 لسنة 2021 جنايات المرج، للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتكوين إحدى خلايا اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان، وحيازة مواد مفرقعة.

خلية اللجان النوعية المرج إرهاب

