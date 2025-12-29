4 جثث في غرفة واحدة.. كشف سر مصرع أب وأبنائه داخل منزلهم بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وبينما كانت قرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا تستعد ليوم جديد، تسلّل الموت الصامت إلى أحد المنازل، ليكتب نهاية مأساوية بلا صراخ أو استغاثة.

داخل غرفة واحدة، عُثر على جثمان الأب محمود أحمد (40 عامًا)، وبجواره أبناؤه الثلاثة: آية (14 عامًا)، وأحمد (12 عامًا)، ومالك (5 سنوات)، وقد فارقوا الحياة جميعًا في مشهد أبكى القلوب قبل العيون.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا عاجلًا من أهالي القرية، يفيد بالعثور على عدد من المتوفين داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية عن واحدة من أكثر الوقائع إيلامًا.

والمفارقة القاسية أن الأم، وطفلها الرابع عبدالله (8 سنوات)، والجدة نجوا من الموت، بعدما تواجدوا في الطابق الأول من المنزل، بعيدًا عن الغرفة التي تحولت إلى مسرح للفاجعة.

ورجّحت التحقيقات الأولية، ومعاينة النيابة العامة التي انتقلت إلى موقع الحادث واستمعت لأقوال الأم وعدد من الشهود، أن يكون سبب الوفاة تسرب غاز البوتاجاز إلى الغرفة، ما أدى إلى اختناق الضحايا أثناء نومهم.

أربع أرواح رحلت في صمت قاتل، وبقيت أم تواجه وجعًا لا يُحتمل، وطفل نجا ليحمل ذكرى إخوة رحلوا، وجدة فقدت ابنها وأحفادها دفعة واحدة، لتظل القرية بأكملها شاهدة على واحدة من أقسى مآسي الموت الصامت.

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا تحت تصرف النيابة العامة، لحين انتداب الطبيب الشرعي لتحديد السبب النهائي للوفاة، فيما فُرض كردون أمني حول المنزل، وتحرر محضر بالواقعة.