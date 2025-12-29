لمتابعة التقييمات النهائية.. مدير تعليم الجيزة يتفقد بعض المدارس

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة تفقدية موسعة داخل إدارة جنوب الجيزة التعليمية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية التعليمية، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التقييمات النهائية واختبارات نصف العام، والتأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية داخل المدارس.

وبحسب بيان، شملت الجولة عددًا من المدارس، من بينها مدرسة اليسر الابتدائية، ومدرسة المنى الابتدائية المشتركة، ومدرسة الوسام الرسمية لغات، حيث تابع وكيل الوزارة سلامة إجراءات التقييم، ومدى التزام المدارس بضوابط الاختبارات المعتمدة، وانضباط العملية التعليمية داخل الفصول.

كما حرص وكيل الوزارة على متابعة انتظام حضور الطلاب والمعلمين، وتوافر الإشراف المدرسي الفعّال، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وتحقيق العدالة في التقييم.

وخلال جولته، استمع سعيد عطية إلى عدد من شكاوى أولياء الأمور، ووجّه بسرعة التعامل معها ومعالجتها فورًا، مؤكدًا أن ولي الأمر يُعد شريكًا أساسيًا في العملية التعليمية، وأن تخفيف الأعباء عنه يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل، وذلك في إطار ما تسمح به اللوائح والقوانين المنظمة.

وشدّد وكيل أول الوزارة على أن التقييم العادل والمنضبط هو الأساس لبناء منظومة تعليمية حقيقية، مؤكدًا أن أي مخالفة للإجراءات أو محاولة لفرض أعباء مالية غير قانونية على أولياء الأمور ستُقابل بالحسم.

