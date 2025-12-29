إعلان

لمتابعة التقييمات النهائية.. مدير تعليم الجيزة يتفقد بعض المدارس

كتب : أحمد الجندي

03:49 م 29/12/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة تفقدية موسعة داخل إدارة جنوب الجيزة التعليمية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية التعليمية، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التقييمات النهائية واختبارات نصف العام، والتأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية داخل المدارس.

وبحسب بيان، شملت الجولة عددًا من المدارس، من بينها مدرسة اليسر الابتدائية، ومدرسة المنى الابتدائية المشتركة، ومدرسة الوسام الرسمية لغات، حيث تابع وكيل الوزارة سلامة إجراءات التقييم، ومدى التزام المدارس بضوابط الاختبارات المعتمدة، وانضباط العملية التعليمية داخل الفصول.

كما حرص وكيل الوزارة على متابعة انتظام حضور الطلاب والمعلمين، وتوافر الإشراف المدرسي الفعّال، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وتحقيق العدالة في التقييم.

وخلال جولته، استمع سعيد عطية إلى عدد من شكاوى أولياء الأمور، ووجّه بسرعة التعامل معها ومعالجتها فورًا، مؤكدًا أن ولي الأمر يُعد شريكًا أساسيًا في العملية التعليمية، وأن تخفيف الأعباء عنه يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل، وذلك في إطار ما تسمح به اللوائح والقوانين المنظمة.

وشدّد وكيل أول الوزارة على أن التقييم العادل والمنضبط هو الأساس لبناء منظومة تعليمية حقيقية، مؤكدًا أن أي مخالفة للإجراءات أو محاولة لفرض أعباء مالية غير قانونية على أولياء الأمور ستُقابل بالحسم.

download

اقرأ أيضاً:

الحكومة تعلن إلغاء 4 هيئات اقتصادية

بـ 110 جنيهات.. ننشر أول صورة لكارت الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام

بعد وفاة مسن بورسعيد.. الإفتاء توضح حكم قتل الكلاب الضالة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد الجندي سعيد عطية وزارة التربية والتعليم المدارس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير من 7 أكواد تظهر على شاشة عداد الكهرباء.. وطرق حل المشكلة
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد