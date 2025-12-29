نجاح عمليتي TAVI بمجمع الإسماعيلية الطبي خلال زيارة الخبير الإسباني

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نتائج زيارة الخبير الإسباني العالمي في أمراض القلب والقسطرة التداخلية، الدكتور خوسيه دياز فرنانديز، إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، والتي أسفرت عن تحقيق إنجازات طبية وتدريبية مهمة في مجال التدخلات القلبية الدقيقة، في إطار استراتيجية الهيئة لتبادل الخبرات الطبية الدولية وتوطين أحدث التقنيات العلاجية داخل منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشهد مجمع الإسماعيلية الطبي خلال الزيارة إجراء عمليتي تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI) بنجاح، وفق أحدث البروتوكولات والمعايير الطبية العالمية، كبديل آمن وفعّال لجراحات القلب المفتوح، خاصة للمرضى من كبار السن وذوي الخطورة الجراحية المرتفعة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الزيارة تعكس حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تعزيز التعاون الطبي الدولي ونقل الخبرات العالمية، مؤكّدًا استمرار الهيئة في تنفيذ برامج التعاون والتدريب المشترك مع الخبرات العالمية، بما يضمن الارتقاء المستمر بجودة الخدمات الطبية المقدمة لمستفيدي منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة في التخصصات الدقيقة مثل أمراض القلب والقسطرة التداخلية.

وأضاف أن الزيارة دعمت قدرات المنشآت الصحية لتقديم خدمات قلبية متقدمة وآمنة، بما يواكب المعايير الدولية ويخدم أهداف الدولة في بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة.

وكان في استقبال الخبير الإسباني كل من: د. محمد سليمان، مدير وحدة القسطرة القلبية، د. جميلة نصر، رئيس قسم القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي، د. أحمد خالد، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي.