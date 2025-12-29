إعلان

نجاح عمليتي TAVI بمجمع الإسماعيلية الطبي خلال زيارة الخبير الإسباني

كتب : أميرة يوسف

02:34 م 29/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    غرفة العمليات
  • عرض 6 صورة
    نجاح عملية
  • عرض 6 صورة
    هيئة الرعاية
  • عرض 6 صورة
    المجمع الطبي
  • عرض 6 صورة
    اطباء الرعاية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نتائج زيارة الخبير الإسباني العالمي في أمراض القلب والقسطرة التداخلية، الدكتور خوسيه دياز فرنانديز، إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، والتي أسفرت عن تحقيق إنجازات طبية وتدريبية مهمة في مجال التدخلات القلبية الدقيقة، في إطار استراتيجية الهيئة لتبادل الخبرات الطبية الدولية وتوطين أحدث التقنيات العلاجية داخل منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشهد مجمع الإسماعيلية الطبي خلال الزيارة إجراء عمليتي تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI) بنجاح، وفق أحدث البروتوكولات والمعايير الطبية العالمية، كبديل آمن وفعّال لجراحات القلب المفتوح، خاصة للمرضى من كبار السن وذوي الخطورة الجراحية المرتفعة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الزيارة تعكس حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تعزيز التعاون الطبي الدولي ونقل الخبرات العالمية، مؤكّدًا استمرار الهيئة في تنفيذ برامج التعاون والتدريب المشترك مع الخبرات العالمية، بما يضمن الارتقاء المستمر بجودة الخدمات الطبية المقدمة لمستفيدي منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة في التخصصات الدقيقة مثل أمراض القلب والقسطرة التداخلية.

وأضاف أن الزيارة دعمت قدرات المنشآت الصحية لتقديم خدمات قلبية متقدمة وآمنة، بما يواكب المعايير الدولية ويخدم أهداف الدولة في بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة.

وكان في استقبال الخبير الإسباني كل من: د. محمد سليمان، مدير وحدة القسطرة القلبية، د. جميلة نصر، رئيس قسم القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي، د. أحمد خالد، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للرعاية الصحية خوسيه دياز فرنانديز مجمع الإسماعيلية الطبي منظومة التأمين الصحي الشامل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير من 7 أكواد تظهر على شاشة عداد الكهرباء.. وطرق حل المشكلة
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد