"أ ف ب": ترامب يخطط لإعلان حكومة تكنوقراط ونشر قوة دولية بغزة في يناير

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، بأن مسؤولين في البيت الأبيض يشعرون بالقلق مما يعتبرونها مماطلة من حماس وإسرائيل في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت "أ ف ب"، إن هناك تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى للإعلان في موعد أقربه يناير المقبل عن حكومة تكنوقراط فلسطينية في قطاع غزة ونشر قوة دولية لحفظ الاستقرار.

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرسيان، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيبحث مع ترامب المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتي تنص على ضمان نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح.

وأضافت بدرسيان، اليوم الاثنين، أن ترامب سيثير مع ترامب "مسألة الخطر" الذي تشكله إيران ليس بالنسبة للشرق الأوسط فحسب بل كذلك للولايات المتحدة، وفق زعمها.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث عدد من القضايا الإقليمية أبرزها غزة وسوريا وإيران.