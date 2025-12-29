مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

جنوى

قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025

كتب : محمد خيري

10:34 ص 29/12/2025
يختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب، بمواجهة قوية أمام نظيره منتخب أنجولا.

ويصطدم منتخبا مصر وأنجولا في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات، حيث ضمن الفراعنة التأهل إلى دور الـ16 متصدرين المجموعة الثانية، بعد تحقيق الفوز في أول جولتين على حساب زيمبابوي وجنوب أفريقيا.

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس الأمم الأفريقية

تقام مباراة مصر وأنجولا اليوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر 2025، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

تملك شبكة قنوات «بي إن سبورتس» الحقوق الحصرية لبث منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS MAX HD 2.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وأنجولا

ولعشاق الكرة الراغبين في متابعة المباراة مجانًا، تتيح بعض القنوات المفتوحة نقل عدد من مباريات البطولة، أبرزها:

القناة المغربية الرياضية 2 (TNT)

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12683

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

كما يمكن متابعة بعض مباريات البطولة عبر:

القناة الجزائرية الأرضية

التردد على نايل سات: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

