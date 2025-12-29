جرثومة المعدة من الأمراض التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، لأنها تسبب شعورا بعدم الراحة وألما في المعدة، كما أنها تتحول إلى مشكلة صحية خطيرة إذا تُركت دون علاج.

في هذا الصدد، حذر الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما" على قناة "صدى البلد"، من خطورة جرثومة المعدة، موضحا أنها من أكثر البكتيريا انتشارا حول العالم، وأنها تُصيب أي شخص في مرحلة من حياته.

وأكد أن الوقاية والتشخيص المبكر يسهمان بشكل كبير في تجنب المضاعفات.

ما هي جرثومة المعدة؟

أوضح "موافي" أن جرثومة المعدة هي بكتيريا تعيش في جدار المعدة، وتسبب مشكلات هضمية متعددة، كما أشار إلى أنها معدية ويمكن أن تنتقل عبر اللعب أو البراز، لذلك ينصح بعدم تناول الطعام من خارج المنزل في أماكن غير نظيفة.

وأشار إلى أن مضاعفات الجرثومة خطيرة لكنها قابلة للعلاج بسهولة، مع التشخيص المبكر عن طريق تحاليل البراز أو فحص الأجسام المضادة في الدم.

أسباب العدوى وطرق انتقالها

تابع "أستاذ طب الحالات الحرجة" أن السبب الرئيسي للإصابة هو التلوث، وتنتقل الجرثومة عب ر تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة، خاصة في الأماكن التي لا تلتزم بمعايير النظافة، بالإضافة إلى استخدام أدوات طعام مشتركة مع شخص مصاب، حيث يمكن أن تنتقل الجرثومة عن طريق اللّعاب أو الأيدي غير النظيفة.

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة

تتنوع أعراض جرثومة المعدة وتشمل:

- آلام في منطقة أعلى البطن "فم المعدة".

- شعور بالانتفاخ والامتلاء السريع بعد تناول كميات قليلة من الطعام.

- الحموضة المستمرة أو ارتجاع المريء.

- الغثيان، وفي حالات نادرة يصل الأمر إلى التقيؤ.

مخاطر إهمال العلاج

حذر موافي من ترك جرثومة المعدة دون علاج، لأنها تؤدي إلى:

التهاب جدار المعدة المزمن.

قرحة في المعدة أو الاثني عشر.

في حالات نادرة وطويلة المدى، زيادة خطر الإصابة بـ أورام المعدة.

التشخيص والعلاج

يتم التشخيص عادة عبر:

تحليل الدم.

اختبار النفس.

تحليل البراز "الأدق".

العلاج يشمل مجموعتين من الأدوية:

مضادات حيوية لقتل جرثومة المعدة.

أدوية تقلل حموضة المعدة لمساعدة المعدة على الشفاء والالتئام.

