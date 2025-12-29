فريق كامل مختلف.. مفاجآت حسام حسن في تشكيل مصر المتوقع أمام أنجولا

كشفت التدريبات الختامية لمنتخب مصر عن ملامح التشكيل المتوقع للفراعنة في مواجهة منتخب أنجولا، المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

موعد مباراة مصر وأنجولا

ويواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بعدما حسم الفراعنة تأهلهم رسميًا إلى دور الـ16، عقب تحقيق الفوز في أول جولتين على حساب منتخبي زيمبابوي وجنوب أفريقيا.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ما يمنح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن فرصة إجراء بعض التعديلات على التشكيل الأساسي.

ومن المنتظر أن يعتمد حسام حسن على مصطفى شوبير في حراسة المرمى بدلًا من محمد الشناوي، كما يشهد الخط الأمامي تغييرات بظهور مصطفى محمد، في ظل غياب محمد صلاح وتريزيجيه ومرموش، لمنحهم قسطًا من الراحة استعدادًا لمواجهة دور الـ16.

كما يتجه الجهاز الفني للدفع بأحمد عيد في مركز الظهير الأيمن، بدلًا من محمد هاني، الذي تعرض للطرد في مباراة جنوب أفريقيا الماضية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أنجولا:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مصطفى محمد، صلاح محسن.