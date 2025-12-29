بالأسماء.. 8 مصابين في تصادم ملاكي وميكروباص بالقناطر الخيرية

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها، اليوم الإثنين، بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، عقب حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص، أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

ووقع الحادث أمام سجن القناطر في اتجاه مدينة القناطر، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية مؤقتًا لحين التعامل مع الواقعة ورفع آثار التصادم من الطريق.

وجاءت أسماء المصابين وحالاتهم كالتالي:

محمد ناجي السيد عبد الحليم، 15 عامًا، من المنوفية، ويعاني اشتباه كسر بالحوض والفخذ الأيسر.

مصطفى كرم محمد، 24 عامًا، من المنوفية، ويعاني اشتباه كسر بالعضد الأيمن.

محمد عبد العزيز محمود، 24 عامًا، من المنوفية، ويعاني كدمات متفرقة بالجسم.

مراد ممدوح عبد الفتاح، 23 عامًا، من المنوفية، ويعاني جرحًا بالجبهة بطول 5 سم وارتجاجًا بالمخ.

محمد عماد علي، 16 عامًا، من القناطر الخيرية، ويعاني سحجات بالوجه.

محمد ياسر زكريا، 16 عامًا، من المنوفية، ويعاني اشتباه كسر بالفخذ الأيسر.

عبد الله عماد حماد، 16 عامًا، من المنوفية، ويعاني اشتباه نزيف بالمخ.

محمد أحمد سليمان، 16 عامًا، من القناطر الخيرية، ويعاني كدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى القناطر الخيرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث باشرت الفرق الطبية التعامل مع الحالات فور وصولها، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة وفقًا لكل إصابة.

وتولت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة، مع متابعة الحالة الصحية للمصابين للتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة.