رئيس جامعة بنها يتفقد سير امتحانات كلية الهندسة بشبرا - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات لطلاب كلية الهندسة بشبرا، رافقه خلالها الدكتور محمد سعيد، عميد الكلية، ووكلاء وأساتذة الكلية.

وخلال الجولة، اطمأن رئيس الجامعة على انتظام أعمال الامتحانات في جميع اللجان، وتوفير كافة احتياجات الطلاب، فضلاً عن متابعة مستوى أسئلة الامتحانات ومدى مطابقتها للمناهج والمقررات الدراسية.

وأكد الدكتور الجيزاوي خلال لقائه مع عميد الكلية على أهمية الاستفادة من مشاريع الطلاب، وبالأخص السيارات الكهربائية، مشددًا على ضرورة تطوير هذه المشاريع داخل ورش كليات الهندسة، والاستفادة منها داخل الحرم الجامعي، بما يخدم الطلاب من ذوي القدرات الخاصة.