ننشر صور مستوصف دشنا.. حفر موظفون سردابًا داخله بحثًا عن الآثار

بحضور المحافظ.. قنا تطلق برنامجًا مكثفًا للتوعية الأسرية في أبوتشت (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

حصل مصراوي على صور حصرية للمستوصف الطبي بمدينة دشنا شمالي محافظة قنا، والذي شهد واقعة مثيرة بعدما أقدم موظفون يعملون به على حفر سرداب سري بغرض التنقيب عن الآثار.

قال سكان مجاورون للمستوصف إنهم لاحظوا على مدار الأيام الماضية تردّد بعض الموظفين إلى المكان في أوقات متأخرة من الليل، مع سماع أصوات حفر بأدوات يدوية خفيفة، وهو ما أثار شكوكهم ودفعهم لإبلاغ الأجهزة الأمنية.

وعقب البلاغ، انتقلت قوة من الشرطة إلى الموقع، حيث كشفت المعاينة الأولية عن وجود حفرة وسرداب داخل المبنى الطبي، تبين أنه جرى تجهيزه خصيصًا لأعمال التنقيب غير المشروع.

وأكدت التحريات تورط عدد من الموظفين بالمستوصف في الواقعة، حيث جرى ضبط بعضهم بينما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي المتهمين.

اقرأ أيضًا:

ضبط موظفين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل مستوصف طبي بقنا