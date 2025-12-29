إعلان

وفاة والدة الفنان هاني رمزي بعد صراع مع المرض

كتب : هاني صابر

02:28 م 29/12/2025 تعديل في 02:31 م

هاني رمزي

أعلن شقيق الفنان هاني رمزي، منذ قليل، عن وفاة والدتهما بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب أمير رمزي شقيق الفنان هاني رمزي، عبر حسابه على "فيسبوك": "الآن انطلقت روح والدتي من الأرض إلى السماء.. في سلام.. بعد جهاد طويل في الألم والمرض".

على جانب آخر، احتفل الفنان هاني رمزي بزفاف نجله شادي في شهر أكتوبر الماضي بكنيسة أبي سيفين.

يذكر أن، هاني رمزي يشارك في مسلسل "بدون مقابل" مع داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، ومحمد أبو داوود، نسرين طافش، وتأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد.

هاني رمزي وفاة والدة الفنان هاني أمير رمزي

