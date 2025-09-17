إعلان

ضبط موظفين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل مستوصف طبي بقنا

06:44 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

ضبط موظفين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل مستوصف طبي

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية في قنا القبض على موظفين اثنين، لاتهامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مستوصف طبي يعملان به في مدينة دشنا.

وكانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية تفيد بوجود أعمال حفر داخل المستوصف، وبعد التحريات تبين صحة الواقعة وتورط الموظفين، حيث عُثر على سرداب جرى حفره للبحث عن قطع أثرية.

تم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تكثف قوات الأمن جهودها لضبط باقي المتورطين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

