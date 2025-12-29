مباريات الأمس
إعلان

تفوق للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر وأنجولا قبل صدام اليوم

كتب : مصراوي

01:24 م 29/12/2025

يستعد منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن، لخوض المباراة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك عندما يصطدم مع نظيره منتخب أنجولا.

يمتلك منتخب مصر أفضلية كبيرة في تاريخ مواجهاته أمام نظيره الأنجولي، حيث سبق وأن تواجها في خمس مباريات رسمية وودية سابقة

حقق الفراعنة في الخميس مباريات، الفوز في ثلاث وتعادل المنتخبان مرتين، سجل المنتخب المصري خلال تلك المباريات 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف، مما يعكس تفوقه التاريخي على أنجولا.

وتُعد المباراة المقبلة بين مصر وأنجولا هي الثالثة لهما في بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث سبق وأن التقى المنتخبان مرتين، وفاز المنتخب المصري في كلا اللقاءين.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين على زيمبابوي وجنوب إفريقيا بنتيجتي 2-1 و1-0 على التوالي، ما ضمن له التأهل المباشر إلى دور الـ16.

مصر أنجولا حسام حسن كأس الأمم الأفريقية

