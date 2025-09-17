إعلان

النيابة تعاين سرداب الآثار بمستوصف دشنا (صور)

09:05 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مستوصف دشنا (3)
  • عرض 5 صورة
    مستوصف دشنا (1)
  • عرض 5 صورة
    مستوصف دشنا (2)
  • عرض 5 صورة
    مستوصف دشنا (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا - عبدالرحمن القرشي:

بدأت النيابة العامة في قنا، اليوم الأربعاء، معاينة المستوصف الطبي بمدينة دشنا، الذي شهد واقعة حفر موظفين لسرداب داخله بحثًا عن الآثار، طمعًا في تحقيق الثراء السريع.

كانت الواقعة قد انكشفت بعدما أبلغ سكان مجاورون للمستوصف عن سماعهم أصوات حفر ليلية، وشكوكهم في تردد بعض الموظفين على المكان في أوقات غير رسمية.

وانتقلت قوة أمنية إلى الموقع وعثرت على السرداب، وأكدت التحريات تورط موظفين بالمستووف، حيث تم ضبط بعضهم، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتورطين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستوصف دشنا النيابة العامة التنقيب عن الآثار النيابة تعاين سرداب الآثار بمستوصف دشنا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان