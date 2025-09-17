النيابة تعاين سرداب الآثار بمستوصف دشنا (صور)

ننشر صور مستوصف دشنا.. حفر موظفون سردابًا داخله بحثًا عن الآثار

قنا - عبدالرحمن القرشي:

بدأت النيابة العامة في قنا، اليوم الأربعاء، معاينة المستوصف الطبي بمدينة دشنا، الذي شهد واقعة حفر موظفين لسرداب داخله بحثًا عن الآثار، طمعًا في تحقيق الثراء السريع.

كانت الواقعة قد انكشفت بعدما أبلغ سكان مجاورون للمستوصف عن سماعهم أصوات حفر ليلية، وشكوكهم في تردد بعض الموظفين على المكان في أوقات غير رسمية.

وانتقلت قوة أمنية إلى الموقع وعثرت على السرداب، وأكدت التحريات تورط موظفين بالمستووف، حيث تم ضبط بعضهم، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتورطين.