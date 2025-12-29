مباريات الأمس
إعلان

عاجل.. إلغاء مران الزمالك واتجاه لإقالة أحمد عبدالرؤوف

كتب : محمد خيري

03:15 م 29/12/2025
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إلغاء مران الفريق المقرر له اليوم الإثنين، بعد أن كان من المقرر أن يقام في الواحدة ظهرًا بشكل طبيعي، ما أثار حالة من الاستغراب بين اللاعبين.

وأكد مصدر مطلع أن تعليمات إلغاء المران وصلت إلى اللاعبين عبر رسالة على تطبيق "واتساب" في وقت متأخر، وسط دهشة كبيرة بين أفراد الفريق.

وأشار المصدر إلى وجود اتجاه قوي داخل إدارة النادي، بقيادة حسين لبيب، لإقالة الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، على خلفية تصريحاته المثيرة التي أدلى بها أمس ضد بعض لاعبي الفريق، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين اللاعبين والجماهير.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة كأس عاصمة مصر، بعد أن تأهل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه على بلدية المحلة بهدف دون رد على ستاد المقاولون العرب.

